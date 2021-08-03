Экс-начальника отдела дагестанского МВД подозревают в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан и индивидуальный предприниматель подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при организации питания для содержащихся в изоляторах жителей. Об этом журналистам во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по материалам прокуратуры Дагестана, ФСБ России и ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, бывшего начальника "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан" и других должностных лиц органов внутренних дел. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой", - говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, с 2015 по 2018 год индивидуальный предприниматель и начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД республики заключили государственные контракты по организации питания в изоляторах временного содержания на общую сумму свыше 30 млн рублей. Фактически услуги оказаны не были, на основании актов об оказании услуг похитили около 25 млн рублей.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.