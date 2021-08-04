Генпрокуратура хочет взыскать с Абызова и "Альфа-банка" $126 млн в пользу государства

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура направила иск к экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и "Альфа-банку" о взыскании более $126 млн в пользу государства. Эти средства, по мнению надзорного ведомства, имеют сомнительное происхождение, сообщили ТАСС в Гагаринском суде Москвы, который будет рассматривать дело.

"В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и "Альфа-банку", в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по этому иску назначена на 12 августа нынешнего года", - заявили в суде, не уточнив иных подробностей.

Как утверждают источники газеты "Коммерсантъ", нынешний иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. "В ходе дальнейших мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию", - говорится в публикации газеты со ссылкой на новое исковое требование.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией надзорного ведомства согласились.

В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.