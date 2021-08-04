Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин

АФИНЫ, 4 августа. /ТАСС/. Греческие пожарные спасли более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби. Об этом сообщил во вторник вечером на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями.

"Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окруженных огнем", - сказал Хардалиас. По его словам, пожарные, которые будут работать всю ночь, борются с огнем на трех основных направлениях - рядом с населенными пунктами Варибоби, Адамес и Фракомакедонес к северу от Афин. Ранее были эвакуированы жители этих трех населенных пунктов, а также поселка Олимпиако-Хорьё.

"Это очень опасный пожар, который развивается в особых условиях. Наша страна в последние дни переживает экстремальное погодное явление, одну из самых сильных волн жары за последние 40 лет", - сказал Хардалиас, отметив, что из-за таких погодных условий очень трудно бороться с пожарами, возникшими по всей стране.

В Греции в последнюю неделю установилась крайне жаркая погода. Температура во многих районах страны достигает 44-47 градусов по Цельсию в тени, и этот период, по оценке метеорологов, будет длиться необычно долго - около 12 дней. Обычно в летние периоды в Греции жара до 40 градусов продолжается 3-5 дней.

Более 80 пожаров за сутки

Замминистра отметил, что "за последние 24 часа в стране произошел 81 лесной пожар, возникли 40 мощных фронтов огня, и самый значительный пожар вспыхнул днем во вторник у подножия горы Парнита в районе Варибомби в лесной зоне". Чиновник подчеркнул, что действия пожарных по тушению возгорания были немедленными. "Там действуют 520 пожарных на 150 транспортных средствах, 17 пеших групп пожарных, девять вертолетов и семь самолетов", - сказал Хардалиас.

Замминистра призвал жителей пострадавших от пожаров районов, которые не могут вернуться в свои дома, связаться с центром Национальной организации здравоохранения. Тем, кому потребуется, в гостиницах будут предоставлены номера для размещения за счет государства, отметил Хардалиас.

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей, владельцы отелей столичной области Аттика после того, как с ними связался министр туризма Харис Теохарис, предложили размещение тем, кто пострадал от сильного пожара в Варибоби, независимо от того, сгорели их дома или нет.

Пожары в других районах

Сильный лесной пожар продолжается также на острове Эвбея, где пламя во вторник дошло с гор до моря, в результате чего пострадали леса и жилые постройки. С полудня вторника в регионе в превентивных целях были эвакуированы восемь поселков, а их жители отправлены либо к родственникам, либо в гостиницы. Кроме того, огонь бушует в горных районах на полуострове Мани на юге Греции и в области Месиния на полуострове Пелопоннес.