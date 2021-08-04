AFP: четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана

ТАСС, 4 августа. Не менее четырех человек погибли, еще 20 получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от дома и. о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади и последовавших за этим столкновений между силовиками и нападавшими. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.

Источники отметили, что заминированный автомобиль управлялся смертником.

Телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на министерство внутренних дел страны, что нападение на дом министра завершилось спустя почти четыре часа. По предварительным данным, в нападении участвовали четыре боевика.

Во вторник телеканал 1TV сообщил о подрыве автомобиля в столице Афганистана - городе Кабул - возле дома министра. В момент взрыва чиновника в доме не было, его семью удалось эвакуировать. Позже TOLOnews информировал, что в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, силы безопасности вступили с ними в перестрелку. Телеканал 1TV в свою очередь сообщил, что после взрыва неизвестные также стали вторгаться в дома мирных жителей.