В Забайкалье сошли с рельсов 10 вагонов после столкновения двух грузовых поездов

ЧИТА, 4 августа. /ТАСС/. На перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

"3 августа 2021 года в 22:40 мск (04:40 по местному времени, 4 августа) на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов", - говорится в сообщении.

Нарушен габарит соседнего пути, движение на перегоне временно приостановлено, пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Как уточнили в ЗабЖД, ожидается задержка пассажирских поездов.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону позднее добавили, что в результате инцидента произошел разлив авиационного топлива.

"По состоянию на 03:30 (мск) на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд", - говорится в сообщении.