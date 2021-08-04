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В Находке по жалобам жителей проведут экологическую проверку озера Соленое

Информагентство PrimaMedia ранее сообщило, что местные жители жалуются на неприятный запах в районе озера и находят мертвую рыбу у его берегов

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку озера Соленого в Находке Приморского края, где, по сообщению местных жителей, случилось экологическое ЧП, сообщил ТАСС представитель прокуратуры.

"В связи с появлением в СМИ сообщений об экологическом происшествии в Находке на озере Соленом прокуратура направила запросы о проведении проверок в Росрыболовство и министерство природных ресурсов Приморского края", - сообщил представитель ведомства.

Ранее на сайте информагентства PrimaMedia была опубликована информация о неизвестном загрязнении озера. По информации агентства, местные жители ощущают неприятный запах и наблюдают мертвую рыбу у берегов.

14 марта 2020 года на Соленом произошел разлив мазута при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. Пострадало как само озеро, так и его береговая линия. Тогда в ходе ликвидационных работ было собрано 1 446 тонн чистого мазута, 2 230 кубометров мазутной эмульсии и 3 000 кубометров загрязненного грунта. Кроме того, со дна озера подняли 300 автомобильных шин и 20 кубометров пластиковой тары. Территория вокруг озера будет рекультивирована и благоустроена.

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РоссияПриморский край
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