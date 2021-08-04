Почти 150 детей отправили по домам из лагеря в Челябинской области из-за природного пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Администрация Брединского муниципального района Челябинской области отправила по домам 144 ребенка, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Спутник" из-за природного пожара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о природном пожаре в Брединском муниципальном районе Челябинской области. Происходило горение лесной подстилки на площади 20 га. Администрацией муниципального района было принято превентивное решение о роспуске по домам 144 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере "Спутник". После ликвидации возгорания дети вернутся обратно", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, угрозы ближайшему поселку Морозовка и лагерю нет, эвакуация населения не проводилась. По информации ГУ МЧС по региону, на вечер вторника пожар был полностью опахан, интенсивного горения не было, с восточной стороны специалисты пустили встречный пал. Всего на тушении задействовано 135 человек и 45 единиц техники.

Позднее в пресс-службе областного правительства сообщили, что пожар в Брединском районе полностью ликвидирован.

"3 августа в 22:00 (20:00 мск) пожар локализовали на площади 460 га. В течение ночи 4 августа производилось дотушивание очагов задымления внутри пожара, к 09:00 (07:00 мск) 4 августа пожар ликвидирован. Как сообщили в администрации Брединского района, сегодня в течение дня дети вернутся в лагерь "Спутник" и продолжат отдых", - говорится в сообщении.