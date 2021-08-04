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Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии

ЧП произошло в городе Кяхта

ТАСС, 4 августа. Пожар на четвертом этаже многоквартирного дома в городе Кяхта в Бурятии стал причиной гибели мужчины и ребенка, сообщает в среду пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 4 августа. К моменту прибытия пожарных часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно.

"Наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарными подразделениями с верхних этажей при помощи спасательных устройств и автоколенчатого подъемника были эвакуированы 12 человек. Четыре человека были переданы врачам скорой медицинской помощи. Впоследствии мужчина 1980 года рождения и ребенок 2016 года рождения от полученных травм умерли в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. Причина пожара устанавливается.

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