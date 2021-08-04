{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Дым от пожаров в Якутии не вызвал превышения уровня загрязнения в Красноярском крае

Задымленность от возгораний наблюдается на территории Норильска и Эвенкийского муниципального района региона

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Гигиенические нормативы по загрязняющим веществам в северных населенных пунктах Красноярского края, которые окутаны дымом от лесных пожаров в Якутии, не превышены. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На эту тему
От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин
От Карелии до Якутии.

"В связи с действующими лесными пожарами в Якутии отмечается задымленность на территории Норильска и Эвенкийского муниципального района. Управлением Роспотребнадзора организован мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки. По результатам исследований содержание азота диоксида, серы диоксида, оксида углерода, взвешенных частиц (РМ2,5, РМ10) не превышает гигиенические нормативы", - сообщили в управлении.

Во вторник администрация Эвенкии сообщила, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом. Сильная задымленность не дает проникать солнцу, дневное время суток больше напоминает сумерки, чувствуется кислородная недостаточность.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутияКрасноярский край
В ДТП в Приморье пострадали пять человек
Аварию спровоцировал водитель в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью