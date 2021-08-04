СК возбудил дело после столкновения моторной лодки с теплоходом в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения моторной лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по факту столкновения лодки и теплохода, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 28 июля на судовом ходу 112 км реки Конда Кондинского района Югры произошло столкновение лодки "Казанка М5", на борту которой находились три человека, с теплоходом "Следопыт", следовавшим по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. В результате происшествия находившийся в лодке 25-летний мужчина - собственник судна - погиб, двое других мужчин 48 и 25 лет получили травмы различной степени тяжести.

Допрашиваются свидетели, проведен осмотр теплохода и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз.