{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Черкесске и еще трех селах Карачаево-Черкесии ограничат подачу воды из-за ливней

Показатель мутности воды вышел за пределы допустимых норм

ЧЕРКЕССК, 5 августа. /ТАСС/. Ливни в Карачаево-Черкесии привели к ухудшению качества воды в водохранилище, для тщательной очистки в Черкесске, селах Чапаевское, Дружба и Псыж водоснабжение будет ограничено. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня, 5 августа, АО "Водоканал" вынужден ограничить объем поставляемой воды в городе Черкесск, ауле Псыж, селе Дружба и селе Чапаевское. В связи с обильными осадками в верховьях реки Кубань и сходом селевых потоков качество исходной воды в Большом Ставропольском канале резко ухудшилось, показатель мутности воды вышел за пределы допустимых норм - 4 000 мг/куб. м", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после очистки воды и контрольных замеров состояния полный объем подачи будет возобновлен.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Две 15-летние девушки пропали в Ивановской области
Читать полностью