В Черкесске и еще трех селах Карачаево-Черкесии ограничат подачу воды из-за ливней

ЧЕРКЕССК, 5 августа. /ТАСС/. Ливни в Карачаево-Черкесии привели к ухудшению качества воды в водохранилище, для тщательной очистки в Черкесске, селах Чапаевское, Дружба и Псыж водоснабжение будет ограничено. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня, 5 августа, АО "Водоканал" вынужден ограничить объем поставляемой воды в городе Черкесск, ауле Псыж, селе Дружба и селе Чапаевское. В связи с обильными осадками в верховьях реки Кубань и сходом селевых потоков качество исходной воды в Большом Ставропольском канале резко ухудшилось, показатель мутности воды вышел за пределы допустимых норм - 4 000 мг/куб. м", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после очистки воды и контрольных замеров состояния полный объем подачи будет возобновлен.