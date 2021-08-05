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Ивана Рыжикова избили на Волгоградском проспекте в Москве

Источник в правоохранительных органах сообщил, что актера доставили в больницу с различными травмами
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные избили российского актера Ивана Рыжикова на Волгоградском проспекте в столице, он госпитализирован. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Актер Иван Рыжиков был избит неизвестными в ходе конфликта на Волгоградском проспекте. С различными травмами его доставили в больницу", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что, по словам пострадавшего, избиение произошло вчера вечером.

Рыжиков является заслуженным артистом РФ, играет в Театре на Таганке, известен благодаря многочисленным ролям в телесериалах.

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