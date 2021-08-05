Ивана Рыжикова избили на Волгоградском проспекте в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные избили российского актера Ивана Рыжикова на Волгоградском проспекте в столице, он госпитализирован. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Актер Иван Рыжиков был избит неизвестными в ходе конфликта на Волгоградском проспекте. С различными травмами его доставили в больницу", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что, по словам пострадавшего, избиение произошло вчера вечером.

Рыжиков является заслуженным артистом РФ, играет в Театре на Таганке, известен благодаря многочисленным ролям в телесериалах.