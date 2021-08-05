МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. На юго-западе Москвы 10 человек устроили драку со стрельбой, в ходе которой ранили из пневматического пистолета одного человека, троих удалось задержать. Об этом ТАСС сообщили в четверг пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

По данным главка, в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны от очевидцев поступила информация, что в одном из дворов жилых домов 10 человек устроили драку. "При виде сотрудников вневедомственной охраны участники драки бросились врассыпную. Троих доставили в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Причиной драки стал конфликт между двумя компаниями нетрезвых молодых людей. В Росгвардии сообщили, что один из участников потасовки несколько раз выстрелили в голову оппонента из пневматического пистолета. Пострадавший получил травму головы.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что по факту драки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.