В СБ заявили, что частота опасных природных явлений в России растет на 10% ежегодно

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Количество опасных природных явлений в России в последнее время увеличивается из-за изменения климата, их частота растет на 10% ежегодно. Об этом заявил журналистам в четверг помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

"В результате климатических изменений в последнее время наблюдается увеличение частоты опасных гидрометеорологических явлений, оцениваемое в 10% ежегодно", - сказал он.

Помощник секретаря Совбеза обратил внимание на то, что уровень антропогенного воздействия на природную среду в России остается высоким, экономическая деятельность значительно влияет на экологию.

Как считает Абелин, особую обеспокоенность вызывает глобальное потепление, которое в последние десятилетия идет с высокой скоростью. Эти процессы, продолжил он, в перспективе могут существенно повлиять на качество жизни россиян и развитие страны. Причем, как указал помощник секретаря СБ РФ, это влияние может быть и негативным.

"Ожидаемые изменения климата неизбежно отразятся на жизни людей, на состоянии животного и растительного мира во всех регионах страны, а в некоторых из них станут ощутимой угрозой для благополучия населения и устойчивого развития", - констатировал он.

В частности, отметил Абелин, эти угрозы крайне актуальны для Арктики, где процесс деградации вечной мерзлоты "носит системный характер и обуславливает нарушение технологической целостности промышленной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства".