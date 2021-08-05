В Петербурге задержали полицейского и еще четырех человек за торговлю наркотиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Следователи и полицейские задержали в Санкт-Петербурге организованную группу из пяти человек, в том числе действующего сотрудника МВД, за организацию интернет-магазина и торговлю наркотиками через тайники-закладки, возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.

"Совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, 28-летняя женщина и 32-летний действующий сотрудник полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту торговли наркотиками и покушения на сбыт наркотических средств возбуждено 12 уголовных дел, они объединены СК в одно производство. По версии следствия, фигуранты дела не позднее июня этого года создали в Петербурге организованную группу и интернет-магазин по торговле запрещенными веществами. Наркотики, по данным СК, они продавали в том числе за криптовалюты, а прибыль делили между собой.

Следователи устанавливают других участников преступной схемы. Задержанным предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, установить, что к преступлению причастен сотрудник полиции, удалось управлению собственной безопасности главка и управлению по контролю за оборотом наркотиков. По данным ведомства, полицейский работал оперативным дежурным в отделе в Петроградском районе города. "В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения обязанностей, он будет уволен из органов внутренних дел", - отметили в главке МВД.