Суд назначил 4,5 года колонии избившему двух полицейских на незаконной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Николая Девятого, который был заснят на видео во время драки с полицией на несогласованной акции в январе этого года. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Девятый вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года в колонии общего режима", - говорится в сообщении. С него также взыскали по 150 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего сотрудника.

Во время несогласованной акции, которая прошла в центре Петербурга 23 января, в сети появилось видео драки мужчины с полицией. Позже он был задержан и заключен под стражу. Первоначально Девятого обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья"), однако затем ему ужесточили статью, переквалифицировав обвинение на применение насилия, опасного для жизни и здоровья.

Следователи считали, что мужчина разбросал по дороге в центре города во время несогласованной акции металлические заграждения, создал помехи для движения транспорта, а затем избил сотрудника ДПС, который пытался поставить ограждения на место. После этого мужчина, как считают следователи, пытался убежать с места инцидента, однако за ним погнался другой полицейский, которого Девятый ударил кулаком по лицу и нанес закрытую травму головы.