Экс-начальника отдела дагестанского МВД арестовали по подозрению в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 5 августа. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан и индивидуального предпринимателя, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при организации питания для содержащихся в изоляторах. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Верховного суда республики.

"Советским районным судом города Махачкалы от 5 августа 2021 рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения экс-начальнику ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД" Джанакаеву Абакару Шарапутдиновичу и действовавшему с ним в сговоре индивидуальному предпринимателю <…> Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказал собеседник агентства.

Они подозреваются в хищении денежных средств в размере более 24,8 млн рублей, выделенных в рамках исполнения госконтрактов по оказанию услуг питания в изоляторах временного содержания подозреваемых МВД по Дагестану. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой").

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня вынесения.