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В Дагестане после конфликта трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями

Возбуждено уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 5 августа./ТАСС/. Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта в Махачкале. Погибших нет, они госпитализированы, сообщили в четверг ТАСС в МВД Дагестана.

"В результате драки, произошедшей на территории центральной площади в Махачкале, три человека получили ножевые ранения. Погибших нет, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту возбуждено уголовное дело.

"На месте работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего", - добавили в региональном МВД.

В настоящее ведутся поиски преступников, причастных к инциденту.

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