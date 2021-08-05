В Дагестане после конфликта трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями

МАХАЧКАЛА, 5 августа./ТАСС/. Три человека получили ножевые ранения в результате конфликта в Махачкале. Погибших нет, они госпитализированы, сообщили в четверг ТАСС в МВД Дагестана.

"В результате драки, произошедшей на территории центральной площади в Махачкале, три человека получили ножевые ранения. Погибших нет, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту возбуждено уголовное дело.

"На месте работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего", - добавили в региональном МВД.

В настоящее ведутся поиски преступников, причастных к инциденту.