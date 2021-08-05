В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 16 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Более 16 тысяч человек эвакуированы в штате Калифорния из-за бушующих на его территории природных пожаров. Об этом сообщается в четверг в Twitter местного департамента экстренных служб.

"К 09:00 (19:00 мск) пожары в штате привели к эвакуации около 16 тыс. человек", - отмечают местные власти, призывая жителей "не терять ни секунды и эвакуироваться, потому что любое мгновение может спасти жизнь". Губернатор штата Гэвин Ньюсом подчеркнул, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем.

Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie, бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади горения за все время наблюдений в штате. К настоящему моменту информации о возможных жертвах не поступало. Огнем уничтожены большинство построек в городке Гринвилл с населением свыше тысячи человек, расположенном на северо-востоке Калифорнии.

"Всего в течение пары часов нашего города не стало, - приводит телекомпания CNN слова одного из местных жителей. - Нам оставалось лишь сидеть за его пределами и слушать, как взрываются баллоны с газом". Пользователи социальных сетей делятся фотографиями выгоревших зданий, окутанных дымом улиц и охваченных огнем лесных массивов.

По данным местных пожарных, в городе по-прежнему остаются люди, не успевшие с понедельника покинуть его. Спасатели обращают внимание на то, что некоторые жители с оружием в руках дают им отпор, отказываясь даже в сопровождении специалистов покидать свое жилище. Представитель офиса шерифа округа Плумас, где находится Гринвилл, предупредил, что дальнейшее промедление может лишить спасателей возможности помочь тем, кто не предпримет усилий по эвакуации из города.

Опасения спасателей вызывает также пожар River вспыхнувший в среду вечером на территории округов Невада и Плейсер. Хотя на данный момент он полыхает на территории около 970 га, огнем в этом районе уничтожены уже более 40 построек. Очаг возгорания находится всего в паре километров от города Колфакс с населением порядка двух тысяч человек. Власти опасаются, что сильный ветер вкупе с засухой могут способствовать тому, что пожар будет распространяться крайне быстро. На данный момент усилия пожарных по борьбе с огнем не имели успеха, за ночь площадь возгорания увеличилась почти вдвое.

Ситуация с пожарами на западе США

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, сейчас на западе страны огнем охвачена территория площадью более 788 тысяч га. В 14 штатах зафиксировано 100 крупных очагов. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штатах Калифорния, Орегон, Монтана, Айдахо. С начала года выгорели более 1,3 млн га земли.