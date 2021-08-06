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В Дагестане задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений трем людям

В ходе задержания у парня изъяли нож

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция задержала участника конфликта на центральной площади Махачкалы, в результате которого три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

"Задержан четвертый участник конфликта, произошедшего вчера вечером на центральной площади Махачкалы. У подозреваемого 2002 года рождения был изъят нож. Причины конфликта устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.

В четверг вечером три человека были госпитализированы в Махачкале с ножевыми ранениями. Как сообщили ТАСС в МВД Дагестана, драка с применением ножа произошла на центральной площади города. Четвертый участник конфликта с места происшествия скрылся, его разыскивала полиция.

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