{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске обрушилась стена парковки у жилого дома

Никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Подпорная стена обрушилась в Красноярске, под завалами оказались пять машин, пострадавших нет. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий в Красноярске по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а, упала подпорная стена на парковке. Под завалами частично пять автомобилей. В автомобилях людей не было, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

К месту направлены оперативные службы города и спасатели. Как уточнили в пресс-службе, в превентивных целях эвакуируют жителей многоэтажки.

Прокуратура края организовала проверку в связи с обрушением. По предварительным данным, подпорная стена была возведена застройщиком при строительстве многоквартирного жилого дома. Застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.

Теги
РоссияКрасноярский край
Смог от пожаров в Якутии накрыл Салехард
Читать полностью