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В Краснодаре завели уголовное дело на экс-председателя райсуда

Следствие запросило его ареста
© Сергей Бобылев/ТАСC, архив

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака по фактам покушения на мошенничество в особо крупном размере и превышения полномочий. Следствие просит заключить его под стражу, сообщили в пресс-службе СК в пятницу.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда города Краснодара Геннадия Байрака по фактам покушения на мошенничество в особо крупном размере и превышения должностных полномочий. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Байраку меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2021 году Байрак незаконно требовал от знакомого передать ему 2,3 млн рублей. Для этого он изготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги и обеспечительные меры в виде ареста на домовладение потерпевшего. Затем он потребовал от сотрудников суда, председателем которого он был, принять исковое заявление и распределил его судье, который наложил арест на домовладение потерпевшего.

Преступление было пресечено следователями СК и сотрудниками ФСБ России. Экс-председателю суда предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий. Он частично признал свою вину.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский край
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