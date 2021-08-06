Израиль направит в Грецию группу пожарных для помощи в борьбе с лесными пожарами

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Израиль направляет группу из 15 пожарных в Грецию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД еврейского государства.

"В рамках соглашения о взаимопомощи между Израилем и Грецией и в соответствии с просьбой премьер-министра Греции министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев принял решение направить сегодня (6 августа - прим. ТАСС) в Грецию делегацию из 15 израильских пожарных для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами", - говорится в сообщении. "МИД Израиля, канцелярия премьера и Совет по национальной безопасности [Израиля] оказывают содействие в организации миссии помощи греческим борцам с огнем", - добавили в пресс-службе.

В Греции уже 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки лесных пожаров.