Сбежавших из ИВС в Истре заключенных ищут в соседних регионах и в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, ищут в соседних регионах, в том числе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Пятерых заключенных, которые в ночь на пятницу сбежали из ИВС в Истре, ищут в Подмосковье, Москве, а также в соседних регионах", - сказал собеседник агентства, отметив, что зона поиска может быть расширена.

Следователи допрашивают дежурных ИВС, не заметивших побега пятерых заключенных, пока никто не задержан.

"Сейчас дежурных ИВС допрашивают следователи. Полицейские заявляют, что не заметили побег заключенных, несмотря на шум, а обнаружили их пропажу утром во время обхода. Пока никто из дежурных не задержан, уголовное дело не возбуждено, проверка продолжается", - сказал собеседник агентства.