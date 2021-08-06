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Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии

Госпитализированы 14 человек, они получили легкие травмы
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ТАСС, 6 августа. Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находились 25 человек", - сообщил представитель ведомства.

"По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек, они госпитализированы", - сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Пострадавшие получили легкие травмы, они доставляются в Республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. В транспортном средстве находились студенты одного из вузов.

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