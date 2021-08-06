Сбежавшего из ИВС Мавриди перевели в камеру накануне побега, несмотря на ее заполненность

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди был переведен в камеру к другим сбежавшим из ИВС Истры заключенным накануне вечером. При этом, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, камера уже была заполнена.

"Накануне четверо обвиняемых в краже вывозились в суд. После их возвращения Мавриди был переведен в их полностью заполненную шестиместную камеру, он стал седьмым заключенным в ней. Сейчас выясняется, почему он был переведен туда", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пока не установлен организатор побега, проверяются все версии. По данным источника, все сбежавшие заключенные являются уроженцами Молдавии. Вместе с Мавриди сбежали Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

В пятницу утром стало известно о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре - Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве предпринимателя, а также четверых обвиняемых в краже. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК и полиция возбудили два уголовных дела по факту превышения полномочий сотрудниками полиции и по факту побега. Прокуратура также проводит проверку и даст оценку действиям полицейских.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, заключенные без оружия смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь. Оружия у сбежавших нет, никто не пострадал.