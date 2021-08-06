Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре в ночь на 6 августа. В подмосковной прокуратуре сообщили, что сбежавшие не вооружены, а при их побеге никто не пострадал.

ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Обстоятельства побега

В правоохранительных органах не исключают, что обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь.

для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь. В свою очередь в СК сообщили, что беглецы открутили замки камеры гаечным ключом , который "запрещен в обороте в помещении ИВС".

, который "запрещен в обороте в помещении ИВС". Дежурные сотрудники заявили, что обнаружили пропажу заключенных только при утреннем обходе , несмотря на шум.

, несмотря на шум. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, беглецам могли помочь полицейские.

Информация о сбежавщих

Источник ТАСС сообщил, что в числе беглецов находится обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди. По версии следствия, он вместе с Пашей Ахмедовым в ночь на 2 ноября 2020 года убил бизнесмена из арбалета в деревне Аносино.

владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди. По версии следствия, он вместе с Пашей Ахмедовым в ночь на 2 ноября 2020 года убил бизнесмена из арбалета в деревне Аносино. Помимо Мавриди из ИВС сбежали еще четверо - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря - они проходят по обвинению в краже . Все пятеро беглецов являются уроженцами Молдавии .

. Все пятеро беглецов являются . Мавриди, по информации источника ТАСС, был переведен в камеру, откуда совершил побег, накануне вечером, став седьмым заключенным в шестиместной камере.

Реакция властей