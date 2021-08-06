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Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Обновлено 

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

© Артем Геодакян/ТАСС, архив

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре в ночь на 6 августа. В подмосковной прокуратуре сообщили, что сбежавшие не вооружены, а при их побеге никто не пострадал.

ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Обстоятельства побега

  • В правоохранительных органах не исключают, что обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь.
  • В свою очередь в СК сообщили, что беглецы открутили замки камеры гаечным ключом, который "запрещен в обороте в помещении ИВС".
  • Дежурные сотрудники заявили, что обнаружили пропажу заключенных только при утреннем обходе, несмотря на шум.
  • По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, беглецам могли помочь полицейские.

Информация о сбежавщих

  • Источник ТАСС сообщил, что в числе беглецов находится обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди. По версии следствия, он вместе с Пашей Ахмедовым в ночь на 2 ноября 2020 года убил бизнесмена из арбалета в деревне Аносино.
  • Помимо Мавриди из ИВС сбежали еще четверо - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря - они проходят по обвинению в краже. Все пятеро беглецов являются уроженцами Молдавии.
  • Мавриди, по информации источника ТАСС, был переведен в камеру, откуда совершил побег, накануне вечером, став седьмым заключенным в шестиместной камере.

Реакция властей

  • По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела - о побеге (ст. 313 УК РФ) и превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
  • Свою проверку проводит прокуратура - она даст оценку действиям полицейских.
  • Беглецов ищут не только в Подмосковье, но и в Москве и соседних регионах. Пока известно, что в последний раз их заметили на видео с камеры на одном из домов в Истре.
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