Суд приговорил Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать Ляскина виновным по ч. 1 ст. 236 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий") и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год", - сказали в суде.

Как сообщил журналистам сам Ляскин, согласно наложенным на него судом ограничениям, ему нельзя покидать свое жилище с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы столичного региона.

Ранее суд признал Ляскина виновным по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции в Москве в январе текущего года.

"Судья заявила, что суд приходит к выводу о виновности Ляскина. Приговор точно будет обвинительным", - написал он в Twitter.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм: призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в Москве, создавая риск их заражения коронавирусом. Сам Ляскин это отрицает, считая себя невиновным.

Обвиняемым в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесено два приговора. Преображенский суд Москвы 3 августа осудил Любовь Соболь на 1,5 года ограничения свободы, она не должна покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципального образования. 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Помимо них, фигурантами дела стали брат блогера Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, некоторые активисты ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией).