"Газпром" проводит анализ причин и последствий аварии на Уренгойском заводе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Газпром" проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Идет анализ причин и последствий аварии", - сообщили в "Газпроме" в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошел пожар, он был локализован, пострадавших нет. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

На фоне аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в период с 18:00 мск 5 августа до 07:00 мск 6 августа прокачка газа снизилась до менее 1 млн кубометров в час.

В настоящее время прокачка по газопроводу начала восстанавливаться и сейчас составляет порядка 1,5 млн кубометров в час.