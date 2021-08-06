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Сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в Истре

Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре.

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Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут", - сказал собеседник агентства.

В пятницу утром стало известно о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре - Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве предпринимателя, а также четверых обвиняемых в краже. 

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