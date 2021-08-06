СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены после побега заключенных из ИВС в подмосковной Истре: СК возбудил дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора, а полиция - по факту самого побега.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по Истре, приведшего к побегу пятерых человек (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, также решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного полицией по факту побега, в следственные органы ГСУ СК России по Московской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. Второе дело возбуждено по ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы").

Прокуратура также проводит проверку по факту побега заключенных и даст оценку действиям полицейских.