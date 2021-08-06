Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку в Одинцове

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе улицы Северной. Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку, некоторые из них были с палками и ножами. Позже они начали громить строительные лавки возле ЖК "Одинбург", - сказал собеседник агентства. Информация о пострадавших не поступала. Сведения о задержанных устанавливаются.

Накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в РФ в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.