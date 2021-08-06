Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали на два месяца

ТАСС, 6 августа. Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии Федор Панов арестован на два месяца. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Хакасии.

"В отношении Панова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в суде.

Накануне в частном доме в селе Джирим Ширинского района Хакасии были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Местные жители и участковый задержали жителя Ширинского района 1985 года рождения. Он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение.

Ранее глава района Сергей Зайцев сообщил ТАСС, что обвиняемый 18 лет назад убил женщину и ее дочь, за что был осужден. По данным правоохранительных органов, мужчина отбывал наказание в исправительной колонии в Туве. В полиции Хакасии сообщили, что после освобождения из колонии под административным надзором в регионе он не состоял. Позднее стало известно, что мужчина должен был находиться под надзором в Омске. В ГУ МВД по Омской области ТАСС сообщили, что он ввел правоохранительные органы в заблуждение, и полицейские инициировали его розыск.