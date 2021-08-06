Главаря действовавшей в 90-е годы банды Захарова приговорили к почти 25 годам колонии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 24 годам и 11 месяцам колонии бывшего главаря одной из столичных преступных группировок Сергея Захарова за двойное убийство и незаконный оборот оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривалось дело с участием присяжных.

"На основании вердикта коллегии присяжных заседателей оглашен приговор в отношении Сергея Захарова, согласно которому он признан виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы. По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.

Захаров освобожден от наказания, назначенного по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, в связи с истечением срока давности.

Вместе с тем он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также в одном убийстве.

Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником так называемой таганской ОПГ, а затем убить его, рассказали ТАСС в Мосгорсуде. За убийство исполнители получили от Захарова по $2,5 тыс. Также его признали виновным в устранении бывшего участника собственной банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов. Обвиняемый привлек своих подчиненных к совершению преступления за вознаграждение, передав им огнестрельное оружие и сообщив информацию о месте жительства потерпевшего. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова $12 тыс.