Машинист погиб при несанкционированной детонации заряда в карьере ГОКа под Белгородом

ТАСС, 6 августа. Машинист Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области погиб в результате несанкционированной детонации заряда взрывчатых веществ, произошедшей в пятницу в карьере ГОКа. Соответствующее официальное сообщение распространила пресс-служба предприятия.

"В карьере Лебединского ГОКа при погрузке горной массы из забоя произошла несанкционированная детонация заряда взрывчатых веществ. Травмы, несовместимые с жизнью, получил машинист экскаватора. Приносим искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия на месте изучает специально созданная комиссия. По факту гибели 35-летнего работника ГОКа следственный отдел по городу Губкин проводит проверку.

АО "Лебединский ГОК" входит в холдинг "Металлоинвест", который является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд тонн.