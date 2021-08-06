Число очагов АЧС в Псковской области за месяц выросло вдвое

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Количество очагов с африканской чумой свиней (АЧС), зафиксированных на территории Псковской области, за месяц выросло вдвое - на данный момент их восемь. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона по итогам заседания специальной противоэпизоотической комиссии по противодействию распространению АЧС.

Власти региона 10 июля сообщили, что в Порховском районе был выявлен четвертый, самый крупный, очаг африканской чумы свиней, тогда по оценке чиновников в нем были потенциально заражены более 30 тыс. свиней.

"В Псковской области в режиме карантина находятся восемь очагов и три инфицированных объекта. Во всех очагах, кроме крупного свиноводческого предприятия, проведены необходимые мероприятия по ликвидации заболевания, начался 30-дневный контрольный период. По его истечении ограничительные мероприятия могут быть сняты. Для мониторинга эпизоотической ситуации на территории области усилено проведение исследований на АЧС. С момента появления первых очагов заболевания в Псковскую областную ветеринарную лабораторию доставлено более 1,3 тыс. проб", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе завершилась процедура умерщвления заразившихся животных, было ликвидировано 36 тыс. голов, которые находились на территории сельхозпредприятия в Порховском районе. "Все мероприятия завершены, более 30 кг препарата для этих целей приобретены за счет регионального и федерального бюджетов. Тела животных вывезены для сжигания, в помещениях и на прилегающей территории предприятия продолжаются зачистка и дезинфекция", - говорится в сообщении.

Первый очаг среди популяции диких кабанов был выявлен 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили также в четырех районах области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка "Шелонский", где 36 тысяч свиней подлежат уничтожению. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. По предварительной оценке властей, ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей.