В Ленобласти задержали троих таксистов, избивших местных жителей

ТАСС, 6 августа. Следователи задержали троих из группы таксистов, избивших нескольких жителей Всеволожска Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 8 апреля на проезжей части у дома № 5 по улице Южной в поселке Бугры не менее шести таксистов из ближнего зарубежья остановили автомобиль, в котором следовали потерпевшие. Используя малозначительный повод, таксисты избили людей деревянными палками.

Уголовное дело было передано по поручению главы СК Александра Бастрыкина из областного главка в центральный аппарат ведомства. "В настоящее время установлены три участника нападения, они задержаны. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - сообщили в СК.

Один из обвиняемых уже арестован. В отношении двух других также направлены в суд ходатайства о заключении под стражу. Их соучастники устанавливаются.