Под Волгоградом возбудили уголовное дело из-за утонувшей в бассейне девочки

ВОЛГОГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности после гибли трехлетней девочки в бассейне частного дома под Волгоградом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области в пятницу.

"В правоохранительные органы города Михайловки Волгоградской области поступило сообщение об обнаружении тела трехлетней девочки на территории одного из частных домовладений. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что днем на территории частного дома, в котором проживает семья, девочка играла со своим братом. Мать девочки занималась домашними делами, а отец и его родственница смотрели за детьми. В какой-то момент ребенок пропал из виду, позже отец обнаружил его тело в каркасном бассейне.

"Мужчина извлек дочь из воды, однако несмотря на оказанную помощь, спасти пострадавшую не удалось, причиной ее гибели стало утопление. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что семья характеризуется положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.