Грунт сошел в Татарстане после прорыва водопроводной трубы

ТАСС, 6 августа. Обвал грунта произошел в пятницу в селе Печищи в Татарстане после прорыва водопроводной трубы. Существует угроза обвала земли на участок жилого дома, в котором проживают шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Днем 6 августа поступило сообщение о сходе грунта и угрозе обрушения дома по адресу: Верхнеуслонский муниципальный район, с. Печищи, ул. Заречье, д. 31 <…> Установлено, что в связи с прорывом водопроводной трубы диаметром 25 мм и возникшим вследствие этого подмывом и переувлажнением склона оврага произошел оползень грунта части склона оврага с верхней улицы 1 Мая на улицу Заречье <…> Под угрозой обвал земли на участок дома по ул. Заречье, д. 31, расстояние до дома 15 м", - отметили в пресс-службе.

В доме проживают шесть человек, в том числе двое детей 2010 и 2015 годов рождения. Жители дома - в пункте временного размещения в селе Верхний Услон. Погибших и пострадавших нет.

Специалисты с помощью техники очистили русло реки Гремячка от обрушившегося грунта во избежание затопления частных жилых домов. Для ликвидации происшествия были привлечены девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России один человек и одна единица техники.