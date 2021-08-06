МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре после побега пяти заключенных. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", - сообщила Врадий.

С 02:00 до 03:00 пятницы пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре через спецприемник, как предполагается, открутив замки дверей гаечным ключом. дин из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего. С ним из изолятора сбежали еще четверо уроженцев Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, обвиняемые в краже. Возбуждены два уголовных дела - о превышении должностных полномочий и по факту побега.

По данным источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и в соседних регионах, зона поиска может быть расширена. Прокуратура проводит проверку по факту побега заключенных и даст оценку действиям полицейских. Также полицией начата служебная проверка. Кроме того, МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.