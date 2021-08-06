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Эрмитаж передал полиции нарушителей, незаконно проникших на крышу Зимнего дворца

Крыши дворца дополнительно осмотрели и не обнаружили посторонних предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа и Росгвардии задержали на крыше Зимнего дворца двоих нарушителей, незаконно проникших на территорию музея рано утром. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"Системой охранной сигнализации музея в 04:32 утра был обнаружен факт проникновения двух человек на крышу Зимнего дворца. С помощью системы видеонаблюдения был выявлен маршрут их передвижения. Информация о нарушителях незамедлительно была сообщена в дежурную часть войск национальной гвардии", - говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа.

Как уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "постовыми батальона полиции Петроградского отдела вневедомственной охраны по охране Государственного Эрмитажа совместно со службой безопасности музея были задержаны двое граждан, которые незаконно проникли на крышу данного здания". Прибывший по сигналу наряд Росгвардии передал задержанных сотрудникам 78-го отдела полиции для выяснения обстоятельств.

После инцидента крыши Зимнего дворца были дополнительно осмотрены, посторонних предметов не обнаружено, отметили представители Эрмитажа.

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