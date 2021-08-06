Суд сократил сроки заключения осужденным по делу о теракте в метро Петербурга

"Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено", - говорится в сообщении.

В частности, Акраму Азимову срок заключения снижен с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии. Шохисте Каримовой суд изначально назначил 20 лет колонии общего режима, апелляционная инстанция сократила срок до 19 лет и 11 месяцев заключения. Мухамадюсупу Эрматову, ранее приговоренному к 28 годам лишения свободы, суд сократил срок на два месяца - до 27 лет и 10 месяцев заключения. Ибрагиму Эрматову суд первой инстанции назначил 27 лет колонии, апелляция сократила срок до 26 лет и 10 месяцев.

Махамадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова, Дилмурада Муидинова изначально приговорили к 20 годам лишения свободы каждого, суд сократил срок на один месяц каждому - до 19 лет и 11 месяцев. Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев, которым изначально назначили по 19 лет колонии, сроки также снизили на месяц - до 18 лет и 11 месяцев. Аброру Азимову приговор оставлен без изменения - пожизненное лишение свободы. Кроме того, согласно приговору апелляционной инстанции, фигуранты должны заплатить штраф на сумму от 500 до 700 тыс. рублей каждый.