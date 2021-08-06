В Греции тушат 154 пожара

АФИНЫ, 6 августа. /ТАСС/. Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний. Об этом сообщил в пятницу вечером на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях.

"Сегодня был еще более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнита и в местечке Марафон. За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, и сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории", - сказал Хардалиас. По его словам, наиболее опасные возгорания зарегистрированы в центральной области Аттика, на острове Эвбея, в области Илия (Элида). "Мы сегодня столкнулись с новым фронтом в районе Древней Олимпии, а также в областях Месиния, Мани, Толофона, Фокида, Фтиотида, Гревена и на острове Крит", - уточнил замминистра.

Он заверил, что власти мобилизовали все ресурсы для борьбы с пожарами. Замминистра выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в пятницу добровольца при тушении огня в местечке Иппократио Политиа в Аттике.

Ранее одна из столичных больниц сообщила о смерти 38-летнего пожарного, который получил тяжелую травму головы. По словам свидетелей, на него обрушился столб линии электропередач.

Пожары в Аттике, на Эвбее и в Древней Олимпии

Как информировал Хардалиас, тушение в Аттике затруднено из-за сильного ветра, скорость которого достигает 8 баллов по шкале Бофорта. В этой области мобилизованы 740 пожарных на 215 пожарных машинах, 40 пеших подразделений, 10 вертолетов и 12 самолетов. Во второй половине дня возник новый очаг огня в местечке Ано Лиосия.

На острове Эвбея тушением занимаются 240 пожарных на 65 автомобилях и 10 групп пеших пожарных. До заката им оказывали помощь экипажи шести вертолетов и такого же числа самолетов, включая российский Бе-200. По сообщению телеканала ERT1, из поселка Лимни эвакуированы около 1 500 жителей, которые рисковали попасть в огненную ловушку. Новостной портал OnAlert.gr, специализирующийся на оборонной тематике, сообщил, что с базы в Оропосе к Лимни вышел корабль "Никифорос" для оказания помощи в эвакуации. ВМС Греции готовы направить еще шесть кораблей, четыре грузовых судна и две канонерские лодки в случае необходимости продолжить экстренную эвакуацию.

В Древней Олимпии в пятницу начался еще один пожар, в тушении которого задействованы 310 человек, 105 автомобилей, техника механизированного отряда пожарной службы, десять пеших отрядов, пять вертолетов и четыре самолета.

Подозреваемые в поджогах

По словам замминистра, в пятницу три человека были задержаны по подозрению в попытке поджогов в Фокиде, Аттике и Каламате. В Крионери после жалоб жителей был задержан 43-летний мужчина. Он участвовал в тушении пожара, однако позднее отлучился и побывал в местах, где потом произошли возгорания.

Помощь из-за рубежа

Как информировал замминистра по делам защиты граждан, Греция обратилась к другим странам за содействием в тушении пожаров. Франция выделяет 82 пожарных и два самолета, Кипр - 40 пожарных и два самолета, Хорватия - один самолет, Украина - 100 пожарных, Израиль - 16, Швеция - два самолета, Румыния - 112 пожарных на 23 машинах, а Швейцария - три вертолета.

В Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Национальная метеорологическая служба прогнозирует сохранение жаркой погоды в стране еще пять дней.