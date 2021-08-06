Суд в Москве приговорил к условным срокам Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 5,5 года условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно", - огласила приговор судья Анна Сокова. "Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными", - отметила судья. Она назвала их правдивыми только в той части, в которой они не противоречат исследованным доказательствам. Суд счел вину Калви и других фигурантов дела доказанной. Еще в вводной части приговора судья отметила, что Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела, он совершил растрату и хищение с ними по заранее составленному плану.

Согласно приговору, все фигуранты дела получили условные сроки: партнер фонда Филипп Дельпаль - 4,5 года, другой партнер фонда Ваган Абгарян - 4,5 года, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин - пять лет, бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров - по четыре года, экс-директор банка "Восточный" Александр Кордичев - 3,5 года.

Суд снял арест со счетов и имущества Калви.

"В связи с отказом банка "Восточный" от иска к подсудимым оставить его без рассмотрения. Снять арест с имущества и банковских счетов подсудимых, наложенных на стадии предварительного следствия", - огласила приговор судья Анна Сокова.

Суд зачел обвиняемым содержание под домашним арестом и запретом определенных действий. Испытательный срок им установлен в пять лет. При назначении наказания судья учла возмещение ущерба банку "Восточный" и отказ банка от претензий. Также суд принял в расчет положительные характеристики личности обвиняемых, наличие у них детей и отсутствие судимостей.

Калви не сможет в течение пяти лет покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан все это время отмечаться во ФСИН.

"Калви обязан в течение пяти лет отмечаться во ФСИН и менять место жительство, уведомляя контролирующие органы", - сказано в оглашенном приговоре.

Судья оглашала приговор два дня. Она перечислила большой объем доказательств, приобщенных к делу стороной обвинения. Приговор огласили ближе к 23:00.