{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобиль с двумя людьми упал в реку в горах КБР

На место выехали спасатели

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Автомобиль упал в реку в высокогорном Черекском районе Кабардино-Балкарии, в машине находились два человека, спасатели выехали на место. Об этом ТАСС сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"В Черекском районе Кабардино-Балкарии в реку упал автомобиль. По предварительным данным, в машине находились два человека, оба - местные жители, один вроде выбрался. Спасатели выехали на место. ЧП произошло выше селения Верхняя Балкария", - сказали в поисково-спасательном отряде.

По данным УГИБДД МВД по КБР, автомобиль упал в реку примерно в 6 км от пограничной заставы. По предварительной информации, подросток, который находился на пассажирском сиденье, смог самостоятельно выбраться из машины и связаться со спасателями и полицейскими. Поиски водителя продолжаются.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
Лесные пожары в России
В России за сутки потушили 71 лесной пожар на площади свыше 4,2 тыс. га
В стране продолжают действовать 180 природных пожаров на площади 1 285 404 га
Читать полностью