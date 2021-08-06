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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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Калви оценил условный срок по делу о растрате как почти победу

Основатель Baring Vostok сообщил, что примет решение об обжаловании приговора после изучения его текста
Майкл Калви Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Майкл Калви
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Осужденный условно за растрату 2,5 млрд рублей основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви считает условный срок, назначенный ему судом, почти победой.

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"Получение условного срока по такой категории дел - это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора", - сказал журналистам Калви после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.

Калви рассказал, что примет решение об обжаловании приговора после изучения его текста.

"У этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет", - сказал он.

Как отмечается в заявлении компании Baring Vostok, они продолжат поддерживать коллег. "Наши коллеги невиновны, а уголовное дело, так же как и приговор суда первой инстанции по нему, - безосновательны. Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк "Восточный", что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела и показания всех свидетелей", - говорится в заявлении.

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил Калви к 5,5 года условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Согласно приговору, все фигуранты дела получили условные сроки: партнер фонда Филипп Дельпаль - 4,5 года, другой партнер фонда Ваган Абгарян - 4,5 года, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин - 5 лет, бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров - по 4 года, экс-директор банка "Восточный" Александр Кордичев - 3,5 года.

При этом суд сохранил до вступления приговора в силу ранее избранную всем фигурантам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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