В нескольких районах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов в связи с осложняющейся паводковой обстановкой. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах", - сообщил Дегтярев.

По прогнозу гидрологов, 15-16 августа в регион придет четвертая в 2021 году волна паводка. Уровень воды у Хабаровска может вырасти, по разным оценкам, от 600-650 см до 670-700 см. Предыдущие паводки прошли без серьезных последствий.

Хабаровск готовится к большой воде. Песком и сланцем отсыпают вход в затон в районе торгового центра "Броско молл". Из затона выводят речной транспорт. Также в краевом центре в нескольких ключевых точках установили и подготовили к работе мощные насосы. Развернули четыре пункта временного размещения: два в Хабаровске, по одному в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе.