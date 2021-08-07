КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров достиг Красноярска, всего в Красноярском крае задымлены почти 400 населенных пунктов. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"Согласно сведениям, предоставленным от ЕДДС, в результате лесных пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), наблюдается задымление", - сообщили в МЧС в ответ на вопрос о задымлении в городе Красноярске.

В ведомстве добавили, что, по данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов, задымление зафиксировали в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края. Среди них города Норильск и Зеленогорск. Управление Роспотребнадзора организовало мониторинг атмосферного воздуха в Красноярске на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров.

В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует слабый запах гари, передает корреспондент ТАСС, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет всего несколько сотен метров. По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержали или отменили около 10 рейсов.

3 августа администрация Эвенкии сообщала, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутал плотный дым из-за пожаров в Якутии. 6 августа сообщалось о задымлении 87 населенных пунктов региона из-за пожаров в Якутии, которая является одним из самых пожароопасных регионов России. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.