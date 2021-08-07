Пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в якутском селе Бяс-Кюель

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Пожар из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии, расположенные рядом с лесом. Об этом сообщает в субботу оперативный штаб республики в Telegram-канале .

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"Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села отселили желающих выехать. Принимаются меры по защите жилых домов", - говорится в сообщении.

В селе живут около 600 человек.

По информации оперштаба Якутии, из-за сильного шквалистого ветра верховой огонь наблюдается в восточной части леса вблизи села. Огонь приблизился к крайним жилым домам. В тушении задействовали более 150 человек и 15 единиц техники. Как сообщил ТАСС заместитель главы Горного района Алгыс Стручков, идет эвакуация населения, 6 августа тремя автобусами вывезли 60 жителей из села.

Как уточнили в региональном оперштабе Якутии, по поручению главы региона в село Бяс-Кюель направят вертолет с водосливным устройством. Всего в тушении задействовали свыше 200 человек.

Якутия - один из самых пожароопасных субъектов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.