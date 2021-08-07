Жителям Красноярского края рекомендовали реже выходить на улицу из-за задымления

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Жителям Красноярского края, где дым от лесных пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов, в том числе Норильск и Красноярск, рекомендовали избегать длительного нахождения на улице и занавешивать окна влажной тканью. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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"Избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога. Не открывать окна. <...> Занавешивать окна, форточки увлажненной тканью и периодически ее менять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при сильной задымленности необходимо применять средства индивидуальной защиты, которые нужно периодически увлажнять.

По данным космического мониторинга и по информации администраций населенных пунктов, задымление зафиксировали в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует слабый запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров. По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержали или отменили около 10 рейсов.

3 августа администрация Эвенкии сообщала, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. 6 августа задымление фиксировали в 87 населенных пунктах региона из-за пожаров в Якутии, которая является одним из самых пожароопасных субъектов России. В этом регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.